В Саудовской Аравии познакомились с красотами Чечни

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла выставка о туристическом потенциале Чечни, которая была презентована в рамках бизнес-миссии, организованной в стране комитетом по туризму Москвы.

У жителей и туроператоров столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда была прекрасная возможность познакомиться с туристическими локациями Чечни, которые в рамках Российско-Саудовского делового форума по приглашению комитета по туризму Москвы представили компании республики, рассказал министр республики по туризму Муслим Байтазиев, сообщили в пресс-службе министерства.

В состав бизнес-миссии были включены представители туристических компаний республики, а гостями презентации стали представители более 70 саудовских турагентств и туроператоров и жители столицы, передает портал "Это Кавказ".

Туристические власти региона показали арабским коллегам особенности и специфику чеченских здравниц, а также рассказали о природных, культурных и религиозных достопримечательностях республики. Особый акцент был сделан на гостиничной инфраструктуре региона.

