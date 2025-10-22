Власти Чечни продолжат строительство туристических модульных домов

К началу летнего высокого сезона 2026 года в горах Чечни будет построена почти сотня новых туристических модульных домов, получивших огромную популярность у российских туристов.

В Чечне началось строительство новых туристических модульных домов, ставших столь популярными у российских туристов, сообщили в Минтуризма региона.

"В Чечне возведут 97 модульных домов для туристов. Новые дома позволят создать 105 номеров для их размещения"

- Минтуризма Чечни

Застройщики новых туристических объектов уже получили грантовую поддержку в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", возведение домов планируется завершить к 1 апреля 2026 года, сообщает ИА "Чечня Сегодня".

Это станет важным шагом к укреплению туристической инфраструктуры и общему развитию самобытного и гостеприимного региона, - говорится в сообщении туристического ведомства.