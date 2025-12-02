Дарчиев: РФ и США должны сотрудничать для противодействия большим угрозам

Посол России в США заявил о том, что у России и Америки был богатый опыт сотрудничества в кризисные моменты истории и они должны и далее вместе противодействовать глобальным угрозам.

Москва и Вашингтон уже имели опыт тесного сотрудничества в период Второй мировой войны, это позволяет сделать вывод о том, что им и дальше следует совместно противодействовать угрозам человечеству, такое заявление сделал посол России Алексей Дарчиев.

Это было озвучено им в ходе церемонии открытия выставки "Возвращая память о героях войны" в американской столице.

Посол напомнил о том, что в период Второй мировой страны демонстрировали себя как сверхдержавы, способные противостоять мировому злу и несущие ответственность за население всего мира.