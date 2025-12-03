Баку готов подписать мирный договор с Ереваном в 2026 году

В Азербайджане нацелены на скорое подписание с Арменией соглашения о мире. В Баку надеются, что это случится уже в следующем году.

Азербайджан рассчитывает на подписание мирного договора с Арменией в 2026 году. Об этом 4 декабря заявил в ходе беседы с журналистами в Женеве представитель президента АР по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Он отметил, что длившийся три десятка лет конфликт подошел к концу.

"Это исторический год, 30 лет конфликта наконец подошли к концу, мы близки к оформлению мира"

– представитель азербайджанского лидера

Он акцентировал внимание на том, что прошедший в августе саммит в Соединенных Штатах позволил подтвердить намерение Баку и Еревана придерживаться мирного соглашения, общее желание всех стран перевернуть страницу и начать новую главу регионального развития.

"Мы финализировали мирное соглашение. Следующий год тоже важный, мы надеемся формализовать мирное соглашение с Арменией"

– Эльчин Амирбеков

Напомним, в начале ноября глава МИД Азербайджана заявил, что оптимистично смотрит на возможность подписания в следующем году мирного соглашения с Арменией.