Вестник Кавказа

Фидан поблагодарил Грузию за усилия в связи с крушением турецкого самолета

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Турции и Грузии провели встречу на полях совещания ОБСЕ. Фидан выразил благодарность за усилия Грузии, предпринятые в связи с крушением на ее территории турецкого самолета.

Министры иностранных дел Турции и Грузии Хакан Фидан и Мака Бочоришвили провели встречу в Вене в рамках 32-го ежегодного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Фидан выразил Бочоришвили благодарность за усилия, предпринятые грузинской стороной в ответ на крушение на территории Грузии турецкого военного самолета 13 ноября.

Также на встрече главы внешнеполитических ведомств двух стран положительно оценили прочное стратегическое партнерство и интенсивное двустороннее сотрудничество между Анкарой и Тбилиси.

