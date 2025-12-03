Фидан поблагодарил Грузию за усилия в связи с крушением турецкого самолета

Глава МИД Турции и Грузии провели встречу на полях совещания ОБСЕ. Фидан выразил благодарность за усилия Грузии, предпринятые в связи с крушением на ее территории турецкого самолета.

Министры иностранных дел Турции и Грузии Хакан Фидан и Мака Бочоришвили провели встречу в Вене в рамках 32-го ежегодного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Фидан выразил Бочоришвили благодарность за усилия, предпринятые грузинской стороной в ответ на крушение на территории Грузии турецкого военного самолета 13 ноября.

Также на встрече главы внешнеполитических ведомств двух стран положительно оценили прочное стратегическое партнерство и интенсивное двустороннее сотрудничество между Анкарой и Тбилиси.