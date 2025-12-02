Прямая линия и пресс-конференция с Путиным состоятся 19 декабря

Стало известно, когда пройдут совмещенная прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. Событие состоится 19 декабря.

Прямая линия и совмещенная с ней большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдут в пятницу, 19 декабря, такое сообщение распространила пресс-служба Кремля.

В нем говорится, что 19 декабря, в полдень по московскому времени, "в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным"".

"Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны"

– Кремль

В сообщении уточняется, что каждый россиянин может задать вопрос президенту. Для этого организованы несколько разных способов.

Направить вопрос главе государства можно будет начиная с сегодняшнего дня с 15:00 мск и до окончания самой программы 19 декабря.