Чем закончились переговоры Путина и Уиткоффа?

Компромисса между США и Россией по территориям Украины еще нет, но стороны позитивно оценивают состоявшуюся накануне в Кремле пятичасовую встречу между президентом Владимиром Путиным и американской делегацией.

2 декабря состоялась долгожданная встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа по новым американским предложениям о завершении украинского конфликта. Несмотря на значительную продолжительность переговоров - Путин и Уиткофф при участии президентского помощника Юрия Ушакова, главы РФПИ Кирилла Дмитриева и зятя Трампа Джареда Кушнера проговорили порядка пяти часов - единственный официальным итогом стали слова Ушакова. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже сегодня подчеркнул, что Москва предпочитает вести диалог с Вашингтоном по украинской теме в тишине.

Как приняли Уиткоффа в Москве?

Спецпосланника Стивена Уиткоффа в России встретили гостеприимно. Ставший уже де-факто его другом Кирилл Дмитриев прогулялся с ним и Джаредом Кушнером у Кремля и угостил прибывших обедом с икрой, олениной и селедкой под шубой. Гарантирует ли вкусное застолье мир на Украине? Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что да. Он предложил собрать Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского за ужином со стейками и салатом с "русской заправкой" в расчете, что это поможет урегулированию. "Это был бы ужин ради мира", - заявил Хегсет.

Есть еще один политик, который предлагает схожий рецепт решения украинского конфликта. После перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме он предложил им "принять холодную ванну, сходить в сауну, подышать и вернуться за стол переговоров". Это был финский президент Александр Стубб.

Что известно о переговорах в Кремле?

По завершении встречи стороны предпочли сохранить ее содержание в секрете, и судить о ней мы можем только по комментариям Юрия Ушакова, за десять минут общения с журналистами не раскрывшего значимых подробностей. "Переговоры носили совершенно закрытый, секретный характер", подчеркнул он.

Известны лишь некоторые детали, в частности, что "с какими-то моментами Путин согласился, что-то вызвало критику". Также ясно, что одной из важных тем обсуждения стали "территориальные проблемы". Кроме того, американцы представили в Кремле не один, а четыре документа. При этом компромиссного варианта плана Трампа пока нет.

Есть четкая перспектива диалога: США и Россия продолжат переговоры на уровне МИД, и встреча Путина с Трампом будет зависеть от успеха этой дипломатической работы. Президент России говорил со Стивеном Уиткоффом не только об украинском конфликте, но и о возможностях будущего экономического взаимодействия РФ и США.

Как и в предварительных заявлениях, в ходе встречи Владимир Путин критиковал поведение европейцев, которые напрямую мешают украинскому урегулированию. Тем не менее, прогресс в переговорах есть. Отвечая на вопрос журналистов, стала ли Россия ближе к миру, Юрий Ушаков ответил: "Не дальше, это точно".

Куда движется украинское урегулирование?

Исходя из заявлений помощника президента России, можно сказать, что у РФ и США есть согласие только по части плана Трампа. По чувствительным вопросам, как территории и гарантии безопасности для Украины, компромисса действительно нет. Россия стремится получить контроль над Донецкой Народной Республикой в ее административных границах, и ей нужна буферная зона (о чем Путин говорил в ходе визита в пункт управления Объединенной группировки войск). Трампу же, возможно, пока не удается склонить Украину к уступке по Донбассу, а Европа настаивает на гарантиях безопасности Украины либо в варианте пятой статьи НАТО, либо с принятием страны в Альянс. Именно поэтому на столе лежат сразу четыре документа от США. И именно поэтому Владимир Путин говорит о недопустимости деструктивного вмешательства Европы.

Так как полного компромисса нет, не удивительно что Стивен Уиткофф не полетел из Москвы в Брюссель встречаться с Владимиром Зеленским, как планировалось ранее. При этом стоит зафиксировать прогресс в том, что Россия и США не разрывают процесс переговоров и на уровне МИДов обсуждение продолжится.

В западных СМИ ожидаемо такой результат встречи в Кремле был воспринят весьма пессимистично. Британские и немецкие журналисты сделали акцент на отсутствии компромисса, о чем Ушаков тоже сказал. Почему в Европе именно так восприняли ситуацию - тоже ясно. Там понимают, что время работает против Украины и хотят побыстрее достичь режима прекращения огня, даже без полноценного урегулирования. При этом если раньше Европа настаивала на территориальной целостности, то сейчас Трамп смог их убедить в том, что уступки делать придется. Именно поэтому глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в день переговоров в Кремле сказал, что Украине придется пойти на болезненные территориальные уступки.

Возможно, в скором времени из инсайдов СМИ США, например Axios, мы узнаем новые подробности о российско-американских переговоров. Прямо сейчас ясно, что нет конкретных дат встречи и Владимира Путина с Дональдом Трампом, и российской и украинской делегаций. Остается нерешенным главный пункт урегулирования - территориальный вопрос, об этом говорят и Зеленский, и Ушаков, и госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио высказался по этой теме подробнее других. "То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются под контролем ВСУ", - отметил он. Как только будет найден компромисс по территориальному вопросу, тогда возможна и встреча Трампа с Путиным, и вероятное подписание мирных документов в Стамбуле.