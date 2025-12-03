Москва и Нью Дели могут установить безвиз

Российская и индийская стороны обсуждают внедрение безвиза для групповых поездок. Это поможет укрепить связи между странами в области туризма.
Между Россией и Индией обсуждается введение безвизового режима для совершения групповых поездок, такое заявление сделал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Мы хотим наращивать число рейсов и договориться по безвизовым групповым поездкам. Надеемся, что завтрашние переговоры помогут этим процессам"
– Максим Решетников
По его словам, проект соглашения о введении безвиза уже был направлен в Нью Дели российской стороной.
Данный шаг поможет развить туристический сектор в обоих государствах, подчеркнул глава ведомства.