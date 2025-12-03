Путин летит в Нью-Дели. Что связывает сегодня Россию и Индию?

Несмотря на давление США, Россия и Индия продолжают основанное на исторически дружественных связях многоплановое сотрудничество. Визит Владимира Путина в Индию станет новой этапом в развитии двусторонних отношений. Стороны планируют подписание целого ряда документов.

ВТС, оборона и комсос

По оценке российского посла в Индии Дениса Алипова, Россия занимает ведущие позиции на индийском рынке вооружений — доля российских систем составляет около 60-70%. В рамках сотрудничества реализуются масштабные проекты: BrahMos, лицензионное производство Су‑30 и Т‑90, а также совместные разработки в области ракетостроения и авиастроения. Важной вехой ВТС стало подписание в 2018 году контракта на поставку пяти полковых комплектов зенитно‑ракетных комплексов С‑400 на общую сумму свыше $5 млрд. Индия продолжает разворачивать и дополнять арсенал системой С‑400 и рассматривает закупки С‑500, а также возможную совместную работу по локализации компонентов в рамках программы "Делай в Индии".

Не менее значимой является расширяющаяся кооперация по астронавтике и ракетно‑космическим технологиям. Россия участвует в двигателестроении и пилотируемых проектах, включая миссии Гаганийян, а также обсуждаются направления по судостроению и машиностроению. За период последних лет заключены сделки по передаче технологий и оборудования: три корабля проекта 11356 уже переданы Индии, еще два запланированы. В декабре 2024 года состоялось вручение фрегата "Тушил" для ВМС Индии, что демонстрирует высокий уровень кооперации в судостроении. Согласно источникам издания Bloomberg, Индия хочет взять у России в лизинг атомную подводную лодку. Контракт обойдется Нью-Дели в $2 млрд.

Россия и Индия также обсуждают кооперацию между национальными орбитальными станциями, которые придут на смену МКС. "Договариваемся с Индией по взаимодействию на орбите между нашими двумя орбитальными станциями - российской орбитальной и индийской BAS, которые придут на смену Международной космической станции", - сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

Важным этапом сотрудничества в сфере обороны стала ратификация Госдумой межправительственного соглашения о порядке отправки военных, кораблей и самолетов на территории Индии и России. Договор подписан 18 февраля 2025 года, и он должен упростить заход кораблей в порты двух стран и использование воздушного пространства друг друга. Например, по словам замминистра обороны России Анны Цивилевой, срок уведомления о входе в порты военных кораблей снизится до 14 дней вместо 30.

Экономика и финансы

Заметными результатами западных санкций против России стал рост торговли в нацвалютах и интеграция банковских систем РФ и Индии. За последние годы товарооборот между странами вырос почти семикратно; в 2024 году он достиг рекордных $70 млрд, причем Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Индии. По данным за январь-август 2025 года, движение товарооборота скорректировалось в связи с изменениями конъюнктуры мировой торговли, но тенденция к росту сохраняется.

В российском экспорте в Индию доминируют энергоносители, аграрная и лесная продукция, металлургия и машиностроение; индийский экспорт в Россию включает химическую промышленность, лекарства, машиностроение и электронику.

Особое внимание уделяется переходу к расчетам в национальных валютах. По заявлениям главы Минфина Антона Силуанова и первого вице-премьера Дениса Мантурова, доля платежей во взаимной торговле в нацвалютах превышает 90%, что снижает зависимость от доллара и укрепляет финансовую автономию стран. Также обсуждается интеграция платежных систем Мир и RuPay.

Развитие инвестиций и индустриальное партнерство остаются двигателями взаимодействия. В 2024 году индийские компании вложили в российскую экономику более $760 млн, российский бизнес инвестировал в Индию свыше $200 млн. Российский экспорт сельхозпродукции и продовольствия растет. Россия занимает лидирующие позиции по поставкам подсолнечного масла и другим продуктам аграрного сектора. Взаимная кооперация по Дальнему Востоку и Арктике расширяется, что подкрепляет региональные экономические связи и инфраструктурные проекты.

Экономическое сотрудничество нацелено на выход взаимной торговли на уровень $100 млрд.

Туризм и гуманитарные связи

Культурное и гуманитарное сотрудничество остаются прочной основой партнерства. Индия традиционно занимает лидирующие позиции среди иностранных студентов в России; число индийских учащихся здесь превышает 30 тыс. В образовательной сфере действует сеть из более чем 870 межвузовских соглашений, проводится обмен академическими программами, организуются совместные исследования. С 2024 года реализуется проект "Российский учитель за рубежом", направленный на распространение русского языка и культуры.

Трудовая миграция становится новой темой двусторонних отношений: квоты на въезд индийских граждан в Россию сохраняются на уровне примерно 72 тыс человек, в основном для строительства и текстильной промышленности. Растет спрос на квалифицированные кадры в машиностроении и электронике.

Туристический обмен между странами демонстрирует рост: в 2024 году индийские туристы в Россию совершили на 27% больше поездок по сравнению с 2023 годом, достигнув примерно 41 тыс человек; в начале 2025 года рост продолжился и оценивается примерно в 20%, по данным российского посла.

Политика

На фоне мировой геополитики и санкций США растут вызовы, но вместе с ними увеличиваются и стимулы для укрепления двусторонних отношений России и Индии. Премьер Индии Нарендра Моди отказывается следовать совету Дональда Трампа по прекращению закупок российской нефти.

В интервью от 4 декабря India Today президент РФ Владимир Путин отметил, что его с Моди связывают "не только деловые, но и личные отношения". Рассуждая на тему давления США на Индию по российской нефти, Путин дал понять, что "с Индией нельзя разговаривать так, как с ней обращались 77 лет назад".

Во время своего визита летом 2024 года Моди говорил, что Москва является верным другом его страны и ее "спутницей в счастье и горе". "В России иногда температура бывает ниже нуля, но в отношениях Индии и России температура всегда со знаком плюс", — подчеркнул индийский премьер.

Цель визита Путина в Индию состоит в дальнейшем развитии укрепляющихся связей России и Индии, особенно в сфере ВТС и энергетике, и в поиске новых механизмов обхода западных санкций против российской нефти. В Нью-Дели Путин проведет переговоры с Моди и примет участие в российско-индийском бизнес-форуме.

Накануне визита помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что после переговоров на высшем уровне Путин и Моди объявят о масштабных проектах сотрудничества в обороне, безопасности, экономике и энергетике.