Баку и Ереван строят доверие. Южный Кавказ ждет выборы в Армении. Связи России, Азербайджана, Ирана

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым новости региона Южного Кавказа начала года в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым ответный визит делегации гражданского общества Армении в Баку, перспективы заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также укрепление трехстороннего сотрудничества России, Азербайджана и Ирана.