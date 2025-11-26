Вестник Кавказа

Баку и Ереван строят доверие. Южный Кавказ ждет выборы в Армении. Связи России, Азербайджана, Ирана

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым новости региона Южного Кавказа начала года в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым ответный визит делегации гражданского общества Армении в Баку, перспективы заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также укрепление трехстороннего сотрудничества России, Азербайджана и Ирана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
765 просмотров





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.