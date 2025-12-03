Нетаньяху назначил нового главу "Моссада"

Новым главой "Моссада" станет военный секретарь Нетаньяху, родившийся в Гомеле. Он сменит на посту Давида Барнеа, который уйдет в 2026 году.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выбрал нового главу "Моссада". Спецслужбу возглавит военный секретарь израильского премьера Роман Гофман, информирует офис израильского политика.

Сообщается, что Гофман сменит на должности главы спецслужбы Давида Барнеа, который покинет пост в 2026 году по истечении своих пятилетних полномочий.

Перед Гофманом поставлена задача поддерживать высокий уровень эффективности "Моссада", который при Барнеа прославился рядом громких операций против "Хезболлы" и Ирана. В частности, можно отметить массовые взрывы пейджеров членов ливанского радикального движения, произошедшие в сентябре прошлого года.

Роман Гофман родился в Гомеле Белорусской ССР в 1976 году, в Израиль он переехал вместе с родителями в 14-летнем возрасте. Военная карьера Гофмана началась в 1995 году и протекала успешно: военный секретарь Нетаньяху дослужился до звания генерал-майора, активно участвуя в планировании военных операций на всех фронтах и взаимодействуя со спецслужбами Израиля.

Напомним, что весной этого года Нетаньяху назначил нового главу спецслужбы "Шин-Бет" (ШАБАК). Им стал Эли Шарвит.