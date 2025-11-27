Москва и Баку делают все для развития взаимоотношений – Амирбеков

Россия и Азербайджан совместно работают над укреплением и развитием отношений на основе уважения взаимных интересов, заявил Амирбеков.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков рассказал об отношениях Баку и Москвы.

Прежде всего он сообщил журналистам в Женеве, что Россию и Азербайджан связывает стратегическое партнерство, государства "разделяют историю очень богатого взаимодействия как на уровне стран, так и на уровне народов". Амирбеков отметил, что обе стороны предпринимают "все, чтобы потенциал этих взаимоотношений постоянно развивался".

"Даже на фоне повышения градуса напряжения наших отношений <...> экономические и торговые отношения не переставали развиваться"

– Эльчин Амирбеков

Он подчеркнул, что в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран "наблюдается позитивная динамика".

Представитель азербайджанского президента также выразил надежду, что импульс, данный отношениям России и Азербайджана на встрече Владимира Путина и Ильхама Алиева, прошедшей 9 октября в Таджикистане, сделает возможным дальнейшее развитие двусторонних отношений "на основе уважения взаимоинтересов", истории взаимоотношений Москвы и Баку, а также актуальных экономических интересов.