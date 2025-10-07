Вестник Кавказа

Посол РФ Евдокимов: Москва и Баку достигнут товарооборота в $5 млрд

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил, что Москва и Баку к концу года увеличат товарооборот до $5 млрд.

Азербайджан и Россия нарастят товарооборот до $5 млрд в этом году, рассказал глава российской дипмиссии в Баку Михаил Евдокимов. Как отметил посол, это свидетельство активного роста торгового оборота двух стран.    

"Азербайджан и Россия достигнут в текущем году символической для нас суммы в 5 миллиардов долларов товарооборота. Для какой-то стороны, может быть, это не самые большие цифры, но мы считаем, что это показатель очень хорошего взаимного роста товарооборота между нашими странами"

– Михаил Евдокимов

Отметим, что за десять месяцев года торговый оборот РФ и Азербайджана увеличился на 5,3%, достигнув отметки в $4,1 млрд. 

Ранее стало известно, что за восемь месяцев года Россия заняла второе место после КНР в списке главных поставщиков продукции в АР с показателем 16,8% от общего объема азербайджанского импорта. РФ также стала лидером по закупкам в стоимостном выражении ненефтяной продукции Азербайджана.

