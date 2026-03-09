Израиль потратит десятки миллиардов шекелей на войну против Ирана

Нетаньяху анонсировал дополнительные расходы на военные действия против Ирана. С этой целью будет сформирован специальный бюджет на десятки миллиардов шекелей.

Власти Израиля намерены направить миллиарды шекелей в специальный бюджет для военной операции против Ирана, заявил глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, Тель-Авив не мог не начать военную операцию против Ирана, ядерный и ракетный потенциал которого угрожал безопасности Израиля. Однако продолжение боевых действий требует значительных трат.

"Но есть одно большое "но": это стоит денег, больших денег. Поэтому в ходе войны нам необходимо выделить специальный бюджет в десятки миллиардов шекелей, чтобы помочь оборонному бюджету и военным усилиям"

– Биньямин Нетаньяху

Политик не озвучил точную сумму, которая будет направлена на поддержку военных Израиля.