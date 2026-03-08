НАТО и страны Персидского залива обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

НАТО обсудят с послами четырех стран Персидского залива последние события на Ближнем Востоке. Встреча пройдет во второй половине этого месяца.
На следующей неделе состоится встреча послов 32 стран НАТО и представителей государств Персидского залива. Об этом рассказали три европейских дипломата, пожелавшие остаться анонимными.
По данным агентства Reuters, на встрече будет обсуждаться напряженность на Ближнем Востоке.
Дипломаты уточнили, что с послами стран Североатлантического альянса встретятся представители четырех ближневосточных государств – Бахрейна, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
