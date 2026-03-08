Вестник Кавказа

НАТО и страны Персидского залива обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Верблюды на пляже в Дубае
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
НАТО обсудят с послами четырех стран Персидского залива последние события на Ближнем Востоке. Встреча пройдет во второй половине этого месяца.

На следующей неделе состоится встреча послов 32 стран НАТО и представителей государств Персидского залива. Об этом рассказали три европейских дипломата, пожелавшие остаться анонимными.

По данным агентства Reuters, на встрече будет обсуждаться напряженность на Ближнем Востоке.

Дипломаты уточнили, что с послами стран Североатлантического альянса встретятся представители четырех ближневосточных государств – Бахрейна, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как сообщили агентству дипломаты, послы стран альянса должны провести обсуждения со своими коллегами из Бахрейна, Кувейта, Катара и ОАЭ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
900 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.