Еще по одной школе в Иране был нанесен удар – СМИ

СМИ сообщают о том, что еще одна иранская школа была подвержена нападению со стороны США и Израиля.

США и Израиль нанесли ракетный удар по еще одной школе на территории Ирана, информирует информационное агентство Fars.

Инцидент произошел в городе Хомейн, провинции Маркази, утром 10 марта. Согласно публикации, информации о пострадавших пока не поступило.

Как сообщает служба безопасности, "школа имени Хафеза Хомейна подверглась враждебному нападению".

Кроме того, в результате ракетного удара были повреждены несколько домов, находящихся в том же квартале.

Напомним, 28 февраля со стороны США и Ирана был нанесен удар по начальной школе в Минабе, в результате которого погибли около 180 человек.