Бортников рассказал, что позволило вернуть мир на Северный Кавказ

По словам председателя НАК и директора ФСБ России Александра Бортникова, мир на Северный Кавказ вернулся благодаря режиму КТО.

Режим контртеррористических операций помог восстановить мир в регионе Северного Кавказа, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.

Соответствующее заявление он сделал в интервью "Российской газете" к 20-летию образования НАК, который был создан 10 марта 2006 года.

Он напомнил, что режим КТО устанавливается на определенной территории при серьезном обострении обстановки, а также угрозах террористического характера. Бортников подчеркнул, что российские силовики получили масштабный опыт подобных мероприятий.

"Впервые данный режим был апробирован в ходе восстановления конституционного порядка на Северном Кавказе и доказал свою эффективность"

– Александр Бортников

Председатель НАК напомнил, что операции такого рода устраивались и ранее, однако после 2006 года они вышли на качественно иной, более высокий уровень.

Он обратил внимание на то, что именно изменения в системе борьбы с терроризмом помогли оперативно изменить расстановку сил и почти целиком уничтожить бандподполье.

"Во многом благодаря проделанной НАК и ФОШ (Федеральный оперативный штаб - ред.) работе на Кавказ вернулась полноценная мирная жизнь"

– Александр Бортников