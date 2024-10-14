О сложной обстановке на Северном Кавказе сообщили в ФСБ

В ФСБ рассказали, что Северный Кавказ остается регионом, куда устремляются террористы. Там добавили, что Запад пытается создать в стране искусственные очаги напряженности.

Директор ФСБ РФ Александр Бортников рассказал о сложной ситуации на Северном Кавказе. Он заявил, что в регион устремляются международные террористы.

Глава ведомства сообщил, что террористические организации навязывают радикальные религиозные идеи, а людей используют для нападений на полицейских и религиозные объекты.

Бортников подчеркнул, что Запад пытается создать в регионах России искусственные очаги напряженности, чтобы спровоцировать массовые беспорядки и конфликты.

Помимо этого, директор Федеральной службы безопасности добавил, что террористические ячейки создают среди молодежи, заключенных и мигрантов.