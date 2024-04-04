В Ингушетии задержали четырех причастных к теракту в "Крокусе"

Силовики в Ингушетии задержали четырех членов террористической организации. Подпольщики помогали боевикам, устроившим теракт в "Крокус Сити Холл" весной этого года.

Правоохранители в Ингушетии провели операцию по задержанию четырех членов баталхаджинской террористической организации (запрещенная в России организация).

Как передал источник в правоохранительных органах, задержанные причастны к теракту в "Крокусе". В частности, они предоставили возможность уйти от преследования Батыру Кулаеву, который снабдил боевиков оружием.

Силовики также провели обыск в помещениях, которые занимали пособники террористов. Обнаружено оружие, а также боеприпасы, передает телеграм-канал Mash.

Открытие ждало силовиков и при анализе информации из телефонов членов террористической организации. Выяснилось, что группа связана с лидерами баталхаджинской организации, которые причастны к теракту с "Невским экспрессом" в 2009 году.