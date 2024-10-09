Вестник Кавказа

Мужчина отправится за решетку за сбор денег для террористов в Ингушетии

Мужчина отправится за решетку за сбор денег для террористов в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии местному жителю предстоит провести за решеткой более 10 лет. Он передал террористам крупную денежную сумму.

Южный окружной военный суд приговорил к длительному заключению жителя Ингушетии, обвиняемого в сборе денег для террористической группировки. Об этом поведали в погрануправлении ФСБ по региону.

Установлено, что мужчине удалось собрать более 14 млн рублей, которые он затем передал террористам.

"Мужчина осуществлял сбор денежных средств для дальнейшего финансирования деятельности запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ"

– пресс-служба погрануправления

Житель республики проведет за решеткой 11 лет.

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