Подростка подозревают в подготовке теракта в Чечне

Фигурантом уголовного дела в Чечне стал подросток. Его подозревают в планировании теракта на территории республики

В Чечне местный несовершеннолетний житель подозревается в подготовке теракта. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

"По данным следствия, в марте-апреле 2024 года подросток в интернете познакомился с мужчиной, который предложил ему вступить в запрещенную в РФ международную террористическую организацию ИГИЛ и совершить теракт на территории Чечни в отношении сотрудников правоохранительных органов, на что несовершеннолетний согласился"

– СУСК

Установлено, что вербовщик передал подростку инструкции по созданию взрывных устройств. После этого юноша приобрел компоненты и приступил к изготовлению взрывчатки. Кроме того, он начал искать место, где в будущем планировал заложить взрывное устройство.

В отношении несовершеннолетнего завели уголовное дело.