Вестник Кавказа

Мужчина отправится за решетку за двойное убийство ломом-гвоздодером на Ставрополье

Мужчина отправится за решетку за двойное убийство ломом-гвоздодером на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Между тремя жителями Ставрополья произошла ссора во время застолья. В какой-то момент один из них схватил лом-гвоздодер и забил им своих оппонентов до смерти.

В Ставропольском крае вынесли приговор местному 64-летнему жителю, убившему двух мужчин ломом-гвоздодером. Об этом информирует региональная прокуратура.

Убийство произошло в мае нынешнего года в доме в селе Краснокумском Георгиевского округа.

"Во время застолья между тремя мужчинами на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимый, используя в качестве оружия лом-гвоздодер, нанес двум потерпевшим не менее 8 ударов по голове"

– пресс-служба надзорного органа

От полученных травм мужчины скончались на месте. Их тела нашел хозяин дома, который и обратился в полицию.

Убийцу задержали. Ближайшие 15 лет он проведет в колонии строгого режима.

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