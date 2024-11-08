Ставропольский фермер лишился свободы за торговлю людьми

Житель Ставрополье получил 10 лет тюремного заключения. Он организовал преступное сообщество, которое занималось похищением и торговлей людьми.

Пожилой фермер из ставропольского города Михайловска Василий Юрин осужден за создание преступного сообщества в регионе, пишет телеграм-издание Baza.

Как установило следствие, 71-летний пенсионер вместе со своей группировкой занимался поиском одиноких и безработных граждан на вокзалах и остановках.

Сообщники Юрина предлагали жертвам работу и отвозили на его ферму. Пенсионер платил своим подельникам за каждого похищенного.

Отмечается, что 9 эпизодов покупки и продажи людей были доказаны. При обыске у Юрина обнаружили несколько десятков паспортов и сим-карт.

Против фермера возбудили уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения.