Вестник Кавказа

Ставропольский фермер лишился свободы за торговлю людьми

Ставропольский фермер лишился свободы за торговлю людьми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Ставрополье получил 10 лет тюремного заключения. Он организовал преступное сообщество, которое занималось похищением и торговлей людьми.

Пожилой фермер из ставропольского города Михайловска Василий Юрин осужден за создание преступного сообщества в регионе, пишет телеграм-издание Baza.

Как установило следствие, 71-летний пенсионер вместе со своей группировкой занимался поиском одиноких и безработных граждан на вокзалах и остановках.

Сообщники Юрина предлагали жертвам работу и отвозили на его ферму. Пенсионер платил своим подельникам за каждого похищенного.

Отмечается, что 9 эпизодов покупки и продажи людей были доказаны. При обыске у Юрина обнаружили несколько десятков паспортов и сим-карт.

Против фермера возбудили уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения.

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