Вестник Кавказа

В Дагестане осудили мошенников, обманувших жителя Махачкалы почти на 20 млн рублей

В Дагестане осудили мошенников, обманувших жителя Махачкалы почти на 20 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане отправили в колонию мошенников, которые выудили у жителя Махачкалы почти 20 млн рублей. Аферисты представлялись коммерсантами из строительной сферы.

Суд в Дагестане вынес вердикт по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает пресс-служба УФСБ России по республике. 

На скамье подсудимых оказались двое местных жителей, которые организовали схему с изъятием недвижимости. Представившись сотрудниками строительной компании, они убедили жителя Махачкалы передать право на квартиру. В обмен мужчине обещали помещение для бизнеса в строящемся жилом доме. При этом никакого юридического отношения к этому строительству мошенники не имели. 

В дальнейшем у жертвы также забрали три автомобиля общей стоимостью почти 6 млн рублей. Мошенники мотивировали это необходимостью дополнительных финансов на продолжение строительства. 

Общий ущерб составил около 20 млн рублей. Суд приговорил мошенников к 4,5 годам колонии, а также частично удовлетворил иск о взыскании потерянных миллионов с осужденных.
 

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