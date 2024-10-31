В Дагестане осудили мошенников, обманувших жителя Махачкалы почти на 20 млн рублей

В Дагестане отправили в колонию мошенников, которые выудили у жителя Махачкалы почти 20 млн рублей. Аферисты представлялись коммерсантами из строительной сферы.

Суд в Дагестане вынес вердикт по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает пресс-служба УФСБ России по республике.

На скамье подсудимых оказались двое местных жителей, которые организовали схему с изъятием недвижимости. Представившись сотрудниками строительной компании, они убедили жителя Махачкалы передать право на квартиру. В обмен мужчине обещали помещение для бизнеса в строящемся жилом доме. При этом никакого юридического отношения к этому строительству мошенники не имели.

В дальнейшем у жертвы также забрали три автомобиля общей стоимостью почти 6 млн рублей. Мошенники мотивировали это необходимостью дополнительных финансов на продолжение строительства.

Общий ущерб составил около 20 млн рублей. Суд приговорил мошенников к 4,5 годам колонии, а также частично удовлетворил иск о взыскании потерянных миллионов с осужденных.

