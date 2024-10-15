Вестник Кавказа

В Минтрансе Дагестана рассказали про работу порта Махачкалы на фоне обмеления Каспия

В Минтрансе Дагестана рассказали про работу порта Махачкалы на фоне обмеления Каспия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обмеление Каспия бросает вызов судоходству в регионе, однако порт Махачкалы продолжает принимать суда без ограничений.

Несмотря на падение уровня Каспийского моря, порт Махачкалы продолжает стабильно функционировать, сообщили в Минтрансе Дагестана.  

«Сейчас в порту глубина фарватера составляет 5 метров, при минимально допустимой 4 метра. То есть любое судно может зайти в порт на разгрузку. Поэтому порт Махачкалы сегодня получает еще один плюс и с нами хотят сотрудничать»

– глава Минтранса Дагестана Джамбулат Салавов 

В минтрансе республики отметили, что в порту Махачкалы также выполняются работы по углублению дна. 

Отметим, что уровень Каспийского моря продолжает снижаться почти на 70 см в год. Сейчас площадь обмеление составляет около 22 тыс кв км.

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