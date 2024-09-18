Вестник Кавказа

«Динамо» Махачкала обзавелось гостиницей в Махачкале

«Динамо» Махачкала обзавелось гостиницей в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана передали гостиницу клубу «Динамо» Махачкала. На ней молодежная и детские команды смогут одновременно вести подготовку.

Футбольный клуб «Динамо» из Махачкалы получил во владение от республиканского руководства гостиницу «Приморская» на окраине столицы Дагестана.

Как пишет РИА Дагестан, передача объекта позволит молодежной и детским командам школ «Динамо» (порядка 300 человек) одновременно вести подготовку.

Ранее в Минимущества РД заявили, что комплекс предоставлен команде «Динамо» для проведения спортивных сборов, организации тренировочных процессов и других мероприятий.

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