Игрок махачкалинского "Динамо" оштрафован за неприличный жест

КДК РФС обязал футболиста "Динамо" Махачкала заплатить штраф. В игре последнего тура он продемонстрировал неприличный жест.
Защитнику футбольного клуба "Динамо" Махачкала предстоит заплатить штраф за неприличный жест. Такое решение было принято на последнем заседании КДК РФС.
По словам главы КДК, сумма штрафа составит 250 тыс рублей.
"В заседании принял участие Абакар Гаджиев по видеоконференцсвязи. До заседания от него пришло письмо, где он приносил извинения и отмечал, что не должен был так поступать. Он осознал свое поведение, но средний палец был показан"
– Артур Григорьянц
Напомним, встреча 11-го тура чемпионата России между "Факелом" и "Динамо" прошла в Воронеже в минувшее воскресенье. В середине второго тайма Гаджиева заменили. Покидая поле, он показал средний палец трибунам.