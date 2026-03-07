Вестник Кавказа

Кобахидзе поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи официальные поздравления.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе направил официальные поздравления Моджтабе Хаменеи в связи с его избранием новым верховным лидером Ирана, текст поздравления размещен на сайте правительства Грузии.

"От имени правительства Грузии поздравляю Вас с избранием верховным лидером Исламской Республики Иран"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства Грузии подчеркнул, что Тбилиси придает большое значение партнерству между странами и народами, которое базируется на взаимоуважении.

Кобахидзе также пожелал иранскому народу мира и процветания.

