Кобахидзе поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи официальные поздравления.
Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе направил официальные поздравления Моджтабе Хаменеи в связи с его избранием новым верховным лидером Ирана, текст поздравления размещен на сайте правительства Грузии.
"От имени правительства Грузии поздравляю Вас с избранием верховным лидером Исламской Республики Иран"
– Ираклий Кобахидзе
Глава правительства Грузии подчеркнул, что Тбилиси придает большое значение партнерству между странами и народами, которое базируется на взаимоуважении.
Кобахидзе также пожелал иранскому народу мира и процветания.