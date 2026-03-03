Почти всех российских туристов вывезут из стран Персидского залива к концу дня

Порядка 90% российских туристов, по данным АТОР, будут эвакуированы туроператорами из стран Персидского залива уже к концу вторника.

В ассоциации уточнили, что если изначальные оценки количества клиентов туроператоров в странах Ближнего Востока – примерно 30 тыс – верны, то это означает, что около 27 тыс россиян смогут выбраться из региона к вечеру 10 марта.

В ведомстве добавили, что сложнее дело обстоит с вывозом туристов, которые "застряли" на отдыхе на островах Индийского океана. Трудности испытывают и россияне, отправившиеся отдохнуть в страны Юго-Восточной Азии. В обоих направлениях вместе взятых, по предварительным оценкам, остаются в ожидании рейса 1,1-1,3 тыс организованных туристов.

В АТОР уточнили, что их возвращение ускорится благодаря обещанным "Аэрофлотом" дополнительным рейсам, а также постепенному "возвращению в строй" арабских авиакомпаний.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля, когда Израиль и США начали наносить удары по Ирану. ИРИ в ответ стала атаковать Израиль, а также американские объекты в странах региона. В первый же день войны США и Израиля против Ирана был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. На его место был избран его сын – Моджтаба Хаменеи.