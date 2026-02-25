Грузинский порт Кулеви исключен из санкций против России

Порт Кулеви, расположенный в Грузии, не будет входить в новый санкционный пакет против России, сообщили власти Евросоюза.
Брюссель принял решение не включать грузинский порт Кулеви в 20-й пакет антироссийских санкций, работу над которым ЕС ведет уже сейчас.
Такая информация содержится в письме спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, которое он направил главе МИД Грузии Маке Бочоришвили.
"Изначально планировалось включить кулевский порт Грузии в 20-й пакет санкций из-за морских перевозок российской нефти и захода "теневого флота" в порт"
– Дэвид О'Салливан
Он пояснил, что ЕС изменил свою точку зрения после того, как Тбилиси и оператор порта согласились взять на себя ряд обязательств.