Грузия поссорилась с ЕС из-за порта Кулеви

Евросоюз выставил Грузии необоснованные претензии в обходе антироссийских санкций на нефтяном терминале в порту Кулеви, пообещав включить морскую гавань в 20-й пакет антироссийских санкций. Власти страны оспорили это.

Власти Грузии предоставили Еврокомиссии полную информацию о порте Кулеви, которая в полной мере подтверждает тот факт, что он не нарушает санкционный режим.

"Мы надеемся, что Кулеви не будет включен в пакет санкций. Учитывая отсутствие каких-либо фактов, касающихся нарушения режима санкций, я полагаю, что Грузия не будет включена в этот пакет"

- премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Также грузинский премьер посетовал на то, что конкретный стратегический объект включается в пакет санкций только из-за того, что он оказался успешным - экспорт увеличился, но режим санкций на нем не нарушается. Нефтепродукты импортируются, а после переработки экспортируются, – пояснил Ираклий Кобахидзе.

Однако такие пояснения не устроили посла Германии в Грузии Петера Фишера, который заявил, что у ЕС есть доказательства о неправомочном использовании грузинского порта для обхода антироссийских санкций, и поэтому он включен в 20-й пакет санкций против РФ.

"Порт Кулеви используется для морской транспортировки сырой нефти или нефтепродуктов, произведенных в России либо экспортируемых российскими судами, которые применяют нерегулярные и высокорисковые практики перевозки"

- Петер Фишер

Грузинский премьер заверил дипломата: власти страны показали Европейской комиссии подробную и правдивую информацию по этой теме. Его поддержал и спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, ответив на комментарий Петера Фишера.

"Господин Петер должен представить доказательства. Что сложного? Он больше не говорит о фактах и не распространяет новости – он распространяет пропаганду. В Европе царит абсолютный произвол, и в этом произволе они могут делать все, что угодно"

- Шалва Папуашвили

Что не так с портом "Кулеви"?

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о подоплеке включения грузинского порта в антироссийский санкционный список Евросоюза.

"История с включением порта "Кулеви" в 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, как и британские санкции против телеканалов Imedi и POSTV, возникла из-за влияния на европейцев грузинской оппозиции. Оппозиция очень активно пытается подтолкнуть Европейский Союз к введению санкций против Грузии и "Грузинской мечты" в том или ином виде. Также оппозиция постоянно рассказывает о том, что Грузия нарушает санкции ЕС против России, хотя ни одна комиссия, которая приезжала в республику, ничего не смогла найти. Полагаю, по порту "Кулеви" данные были собраны точно так же – оппозиция передала какой-то доклад послу ЕС, а тот отправил его в Брюссель", - прежде всего сказал он.

"Хотя посол Германии утверждает, что у европейцев есть доказательства, но единственное, чем они манипулируют – это рапорт о заходе в порт "Кулеви" и выходе из него танкеров. "Грузинская мечта" серьезно отреагировала на ситуацию, отправила послу ЕС все детали по заходу танкеров в порт, и еще раз высказала мнение, что ни одна комиссия никаких нарушений европейских санкций в Грузии не нашла. Но вряд ли ее ответ будут столь же серьезно рассматривать. История с портом "Кулеви" – это попросту продолжение попыток давления на "Грузинскую мечту" из-за ее внешней политики. Кстати, она может не состояться, поскольку Словакия и Венгрия блокируют сейчас 20-й пакет санкций ЕС против России", - продолжил Арчил Сихарулидзе.

"К сожалению, нынешний Брюссель является ярым оппонентом "Грузинской мечты". Его цель – не обеспечение демократии в Грузии, а принуждение республики сменить внешнеполитический вектор. Прежде всего речь о введении санкций против РФ: посол Великобритании накануне прямо заявил, что Тбилиси должен ввести санкции, даже если это приведет к катастрофическим результатам для грузинской экономики. Европе нужно добиться, чтобы Грузия максимально вовлеклась в противодействие Российской Федерации, и все на этом. Поэтому сейчас европейцы стараются зацепиться за любую малейшую причину, чтобы надавить на "Грузинскую мечту" и добиться смены вектора", - отметил политолог.

По оценке эксперта, фокус обвинений Брюсселя против Тбилиси сейчас сместился. "Европейский Союз так и не смог предъявить "Грузинской мечте" сколько-нибудь основательные обвинения в нарушениях на парламентских выборах. В итоге, хотя в СМИ идут заявления, будто критика ЕС связана с откатом демократии в Грузии и даже авторитаризмом, в официальных документах главная претензия к Тбилиси – отсутствие солидарности с Украиной. В докладе о перспективах расширения ЕС указано, что Грузия обгоняет Молдову и Украину и по показателям демократии, и по экономическим показателям, но она недостаточно старается солидаризироваться с внешнеполитическими целями Европейского Союза. Если Грузия откатывается от демократии, надо вводить санкции за откат от демократии – но их нет, потому что нет доказательств", - сообщил Арчил Сихарулидзе.

"Поэтому они зацепляются за порт, через который есть возможность наносить урон геополитическим интересам Европы. В основе – желание Европейского Союза видеть Грузию в первых рядах борьбы с Россией. Вчерашние призывы послов Германии, Франции и Великобритании, что Грузия может все еще принять участие в нанесении России стратегического поражения, указывают на это. Также напомню, что вчера было 24 февраля, и ЕС по такому поводу что-то нужно было сделать, хотя бы символически, даже если нет никаких оснований вводить санкции ни против порта "Кулеви", ни против телеканалов. Это сигнал, что за сохранение курса во внешней политике Брюссель продолжит давить на Грузию", - подчеркнул он.

"Стоит ожидать, что такие акции будут проводиться и дальше. Однако подобные попытки надавить на Тбилиси бездоказательными обвинениями и ограничениями только больше будут подталкивать республику к сопротивлению. Кроме того, это никак, на самом деле, не помогает грузинской оппозиции. Когда нам предлагается логика, что граждане Грузии обязаны следовать всем указаниям Европейского Союза, даже если нет доказательной базы, такой сомнительный подход ни к чему хорошему не приведет", - заключил Арчил Сихарулидзе.