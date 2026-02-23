Верхний Ларс закрыт из-за лавинной опасности

В Северной Осетии закрыли проезд по Военно-Грузинской дороге для большегрузов. Ограничения связаны с лавинной опасностью.

Дорога к Верхнему Ларсу закрыта с ночи для грузовиков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда.., а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 23.00 24 февраля 2026 года до особого распоряжения"

– ГУ МЧС по региону

Накануне в МЧС Северной Осетии выпустили предупреждение о лавиноопасной погоде в горах, оно действует с 18:00 24 февраля до 18:00 25 февраля.

С начала года в республике самопроизвольно сошли 30 лавин.