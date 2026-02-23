Вестник Кавказа

Азербайджан отправит в Армению 4,5 тыс т дизельного топлива

Азербайджан отправит в Армению 4,5 тыс т дизельного топлива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Порядка 4,5 тыс т дизельного топлива отправит Азербайджан в Армению сегодня. Поставка будет осуществлена по железной дороге.

Очередная партия топлива отправится из Азербайджана в Армению. На этот раз в Армению будет направлено 4,5 тыс т дизельного топлива. 

По данным СМИ, груз будет отправлен по железнодорожному маршруту сегодня, 25 февраля. 

Напомним, что поставки грузов из Азербайджана в Армению осуществляются с конца прошлого года. РА начала получать зерно, которое проходит транзитом через Азербайджан, также Армения получает топливо из Азербайджана. В январе азербайджанский топливный экспорт в РА превысил $2 млн.

