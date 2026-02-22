30 лавин сошло в Северной Осетии с начала года

В Северной Осетии менее чем за два месяца сошло 30 лавин, а за последнюю неделю – три. Лавинная опасность в республике сохраняется.

Три десятка лавин самопроизвольно сошли в горах Северной Осетии с начала января, поделились в пресс-службе главы и правительства региона.

"В горах республики продолжает оставаться лавиноопасно - только за минувшие семь дней самопроизвольно сошли три лавины, всего же с начала года - 30"

– пресс-служба

Предупреждение о лавинной опасности в горных районах будет действовать в ближайшие сутки: с 18:00 мск 24 февраля до 18:00 мск 25 февраля, в Алагирском районе вероятны ЧС, добавили в ГУ МЧС по Северной Осетии.