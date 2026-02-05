Восстановление пляжей Анапы и Темрюка оценили в 36 млн рублей

Стала известна стоимость восстановительных работ на пляжах Кубани, пострадавших от разлива мазута после ЧС с танкерами. Она оценена почти в 36 млн рублей.

Почти в 36 млн рублей оценили сметную стоимость работ по восстановлению пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края после разлива мазута, рассказал представитель Кубанского государственного университета (КубГУ) в арбитражном суде Краснодарского края.

Ранее суд принял к производству иск Минприроды региона к компаниям "Волгатранснефть", "Каматрансойл" и "Кама шиппинг" о взыскании причиненного окружающей среде ущерба из-за крушения танкеров. Сумма иска – 34,3 млрд рублей.

На предварительном заседании 24 февраля сообщили, что на разработку проекта по восстановлению пляжей после загрязнения мазутом из резервного фонда краевой администрации были выделены 30,190 млн рублей – проект был разработан КубГУ, заказчик принят работы.

"В соответствии со сводным сметным расчетом, который является частью проектной документации, подготовленной КубГУ, общая сметная стоимость работ по восстановлению песчаных пляжей в сметных нормах и ценах на второй квартал 2025 года составила 35 млн 772 тыс 890 рублей"

– представитель КубГУ

Напомни, два танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате произошел разлив нефтепродуктов, от которого пострадали пляжи Анапы и курортов Темрюкского района.