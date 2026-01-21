Эмираты заменили россиянам Европу – АТОР

Персидский залив заменил российским туристам Лазурный берег, сообщили в АТОР. Те, кто раньше отдыхал на юге Европы, теперь выбирают ОАЭ и Турцию.

Российские туристы, в доковидные времена путешествовавшие в Европу, сейчас отчасти переориентировались на ОАЭ, такое мнение выразил вице-президент АТОР, гендиректор холдинга "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.

Он отметил, что выездной туризм определяется объемами перевозки и доступной географией – так, в 2019 году за рубежом было совершено 48 млн выездов, в 2025 году – на 16 млн меньше. Сейчас прямых рейсов в Европу из России практически нет, а получить шенгенскую визу стало гораздо сложнее.

Городскую атмосферу Европы многим обеспечивают летний террасы в центре Москвы и других крупных городов России, заявил Кобищанов в интервью АТОР.

Те россияне, которые ездили в Европу за пляжных отдыхом, переориентировались на Турцию, ОАЭ, Мальдивы. Более бюджетный семейный отдых туристы находят в Египте и странах Юго-Восточной Азии.

"В каком-то смысле Эмираты тоже сейчас заменили для российской премиальной публики Лазурный Берег: в ОАЭ едут не только купаться, но и "потусоваться", посидеть в ресторанах, встретиться со знакомыми"

– Тарас Кобищанов