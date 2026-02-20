Деятельность Совета по правам человека обсудили Россия и ООН

Замглавы МИД РФ встретился в Швейцарии с председателем Совета ООН по правам человек. Стороны обсудили несколько тем, включая текущую деятельность СПЧ.

Во вторник, 24 февраля, состоялась встреча замглавы МИД России Дмитрия Любинского и председателя Совета ООН по правам человека (СПЧ) Сидхарто Реза Сурьодипуро. Об этом сказано в опубликованном на сайте российского министерства сообщении.

Переговоры прошли на полях 61-й сессии СПЧ. Одной из обсуждаемых тем стала деятельность Совета.

"В ходе беседы был обсужден ряд принципиальных вопросов, касающихся основных направлений деятельности Совета, а также роли его Председателя в поддержании конструктивного, взаимоуважительного и деполитизированного диалога, а также обеспечении надлежащего функционирования этого ключевого правозащитного органа системы ООН"

– МИД РФ

Напомним, Сидхарто Реза Сурьодипуро занимает должность постпреда Индонезии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. В этом году на него возложены обязанности Председателя СПЧ.