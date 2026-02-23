Вестник Кавказа

США ждут от Ирана "заветных слов" об отказе от ядерного оружия

Тегеран не обещает отказаться от ядерного оружия, "заветные слова" необходимы для того, чтобы сделка могла быть заключена, сообщил Трамп.

Иран хочет достичь соглашения с США по ядерной программе, но не обещает не создавать ядерного оружия, рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Мы ведем переговоры. Они хотят заключить сделку, но мы до сих пор не услышали заветных слов "У нас никогда не будет ядерного оружия"

– Дональд Трамп

Он добавил, что предпочел бы,, чтобы ситуация решилась дипломатическим путем, чтобы соглашение было достигнуто.

При этом Трамп подчеркнул, что "не допустит появления у Ирана ядерного оружия". Также он назвал Иран "спонсором терроризма номер один в мире".

По словам американского лидера, ранее Исламская республика уже создала ракеты, которые могут достичь Европы, сейчас, заявил Трамп, в Иране работают над ракетами, которые смогут долететь до США.

