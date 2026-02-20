Анталья ждет летом по 145 тыс россиян в неделю

Турпоток из России в Анталью летом может вырасти на 3%, еженедельно аэропорт будет принимать около 145 тыс гостей из России.

В 2026 году пассажиропоток международного аэропорта Антальи может вырасти, в летние месяцы еженедельный турпоток из России будет на уровне 145 тыс человек, поделился прогнозом коммерческий и маркетинговый директор управляющей аэропортом Антальи компании Fraport TAV Antalya Havalimanı Серкан Карахатай.

В прошлом году аэропорт обслужил 39,1 млн пассажиров, рост потока на международных линиях на 1,4%, на внутренних – на 7,9%. Международный пассажиропоток составил 32,3 млн человек. В топ-3 страны вошли Россия, Германия и Великобритания. Рост турпотока в Анталью из РФ составил около 4%, сообщил он.

Пиковая нагрузка наблюдается традиционно с июля по октябрь. В прошлом году аэропорт еженедельно принимал около 320 рейсов российских перевозчиков и сотни рейсов турецких перевозчиков. Общий еженедельный поток туристов из РФ достигал в среднем 135 тыс пассажиров.

В 2026 году ожидается, что турпоток из РФ на курорт возрастет, прогнозируемый пассажиропоток составит около 145 тыс человек в разгар сезона, рассказал Карахатай в интервью АТОР.