Аракчи: Иран настроен на справедливое соглашение с США

Иран готов к очередному раунду переговоров с США, в ходе которых Тегеран намерен достичь честного соглашения по своей ядерной программе в кратчайшие возможные сроки, заявил глава МИД ИРИ.

В ходе очередного раунда по иранской ядерной программе, который стартует завтра в швейцарской Женеве при посредничестве Омана, Иран рассчитывает, сто, опираясь на договоренности, достигнутые в ходе предыдущего раунда, ему удастся достичь честного соглашения в кратчайшие возможные сроки, написал в соцсети Х глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Наши фундаментальные убеждения кристально ясны: Иран ни при каких обстоятельствах не будет разрабатывать ядерное оружие, и мы, иранцы, никогда не откажемся от своего права использовать преимущества мирных ядерных технологий для нашего народа"

- Аббас Аракчи

Глава иранского внешнеполитического ведомства назвал предстоящую встречу "исторической возможностью заключить беспрецедентное соглашение", добавив: сделка состоится только в том случае, если приоритет будет отдан дипломатии. Иран готов урегулировать миром любые разногласия, - заключил Аббас Аракчи.