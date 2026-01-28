Туристам в КБР будут помогать волонтеры гостеприимства

В туристических локациях Кабардино-Балкарии в скором времени появятся молодые волонтеры гостеприимства – их работа будет направлена на повышение качества обслуживания гостей республики.

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) одобрили создание в республике корпуса волонтеров гостеприимства: молодые энтузиасты, которых привлекут в туристическую индустрию, будут работать над повышением качества сервиса, сообщил министр по делам молодежи КБР Азамат Люев.

"Корпусу волонтеров гостеприимства в КБР быть. В режиме видеоконференции провел совещание с участием коллег из Минкурортов КБР, Кавказ.РФ и нашего волонтерского движения. Говорили об организации их работы"

- Азамат Люев

Инициатива не нова – она была озвучена на Совете по молодежной политике при главе КБР. Ее поддержал глава региона Казбек Коков, который поручил ведомству вместе с Минкурортов КБР проработать детали, говорится в сообщении, передает ТАСС.

В ходе рабочего совещания представители министерств обсудили концепцию и сформировали общие очертания проекта, который уже становится реальностью: уже намечены ближайшие мероприятия по старту работы корпуса, - добавил министр.