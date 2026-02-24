Кобахидзе пообещал защитить попавшие под санкции Лондона телеканалы Imedi и "Пос ТВ"

Власти Грузии не оставят без поддержки телеканалы Imedi и "Пос ТВ", которые ранее были внесены в санкционный список Великобритании за материалы по украинскому конфликту.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны предпримут усилия для защиты прав попавших под санкции Великобритании телеканалов Imedi и "Пос ТВ".

"Власти Грузии полностью защитят права как телекомпаний как таковых, в том числе свободу слова и свободу СМИ, также полностью будут защищены права каждого журналиста. Ни одному журналисту не будет ограничена в Грузии деятельность, на что, может, некоторые надеялись"

– Ираклий Кобахидзе

Ранее Лондон внес в свой "черный список" грузинские телеканалы Imedi и "Пос ТВ", которые связаны с правящей партией "Грузинская мечта". Власти Соединенного Королевства приняли решение по факту распространения каналами материалов по украинскому конфликту, которые якобы вводят зрителей в заблуждение.