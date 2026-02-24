Вестник Кавказа

Мишустин высоко оценил преобразования в сфере здравоохранения Ставрополья

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель правительства РФ заявил о том, что в Ставропольском крае были проведены масштабные работы по модернизации первичного звена здравоохранения.

Ставропольский край вошел в число регионов с высоким уровнем медицинской помощи, такое заявление сделал председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

Он отметил, что в регионе провели масштабную модернизацию первичного звена системы здравоохранения.

В ходе нее за 5 лет были отремонтированы свыше 340 медицинских объектов, построены и реконструированы более 35 больниц и поликлиник.

Кроме того, около 1 тыс единиц современного оборудования было приобретено медучреждениями в ходе программы, обновлен автопарк скорой помощи, уточнил в отчете Мишустин.

Как сообщил председатель правительства, укрепление материально-технической базы медицинских объектов Ставрополья повысило доступность медпомощи для жителей региона.

