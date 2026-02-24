Вестник Кавказа

Швейцария присоединится к дополнительным санкциям ЕС против России

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Швейцарии приняли решение привести в исполнение дополнительные пункты 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.

Федеральный совет Швейцарии решил реализовать дополнительные пункты 19-го пакета санкций ЕС против России, сделано это будет уже завтра, сказано в заявлении швейцарского правительства.

Решение означает, что Швейцария полностью откажется от российского СПГ: по краткосрочным контрактам – с 25 апреля, по долгосрочным – до конца года. Кроме того, речь идет о запрете на транзакции с несколькими криптовалютами, которые привязаны к рублю, в частности А7А5. Еще одно ограничение связано с обязательной регистрацией для въезда и транзита российских дипломатов, аккредитованных в странах ЕС.

Другие санкции связаны с экспортом в РФ некоторых металлов и продуктов. Расширяется зона действия запрета на определенные услуги в сфере высоких технологий и ИИ. Определенные ограничения вводятся и для сферы туризма.

