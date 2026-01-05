Истребитель разбился в Турции ночью

Вестник Кавказа

© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Военный самолет упал в Турции. Истребитель F-16 потерпел крушение в Балыкесире, обнаружены обломки и тело пилота.

В Турции в провинции Балыкесир в ночь на 25 февраля разбился истребитель F-16 ВВС Турции, о произошедшем информирует министерство национальной обороны страны.

Радиосвязь с истребителем была потеряна с 00:56 по местному времени.

Самолет вылетел с 9-й главной авиабазы Турции, проведены поисково-спасательные работы, в ходе которых установлено, что самолет потерпел крушение, найдены обломки воздушного судна. Пилот погиб.

"Причина крушения будет установлена после расследования, проведенного следственной группой"

– Минобороны Турции

