Истребитель разбился в Турции ночью

Военный самолет упал в Турции. Истребитель F-16 потерпел крушение в Балыкесире, обнаружены обломки и тело пилота.
В Турции в провинции Балыкесир в ночь на 25 февраля разбился истребитель F-16 ВВС Турции, о произошедшем информирует министерство национальной обороны страны.
Радиосвязь с истребителем была потеряна с 00:56 по местному времени.
Самолет вылетел с 9-й главной авиабазы Турции, проведены поисково-спасательные работы, в ходе которых установлено, что самолет потерпел крушение, найдены обломки воздушного судна. Пилот погиб.
"Причина крушения будет установлена после расследования, проведенного следственной группой"
– Минобороны Турции