В Грузии строители случайно обнаружили гробницы возрастом 1500 лет

Грузинские строители при реконструкции дороги обнаружили гробницы IV-V веков. Изучением находки займутся археологи, работы на втором периметре продолжатся.

Неподалеку от столицы Грузии, в Рустави, обнаружен археологический памятник раннесредневековой эпохи. В мэрии города сообщили, что при ремонте улицы Санапиро рабочие случайно наткнулись на гробницы IV-V веков.

Музей истории Рустави уже проинформировал о находке Агентство по охране культурного наследия Грузии. В ближайшее время к изучению территории приступят археологи. В городской мэрии уточнили, что дорожные работы на втором периметре трассы, вдали от места обнаружения гробницы, будут продолжены, но при этом останутся под контролем специалистов.

Это не первая археологическая находка в Рустави за последнее время. В августе 2025 года при проведении раскопок на территории Руставской крепости исследователи обнаружили фрагменты керамики, относящейся к XI-XII векам.

А несколько ранее в июне прошлого года был найден железный шлем с лицевой защитой и кольчужный панцирь IX-X веков, который оказался единственным боевым комплектом подобного рода, обнаруженным на Южном Кавказе.

