Вестник Кавказа

20 лет тюрьмы Варданяну. Рост доверия между Арменией и Азербайджаном. Кризис на Ближнем Востоке

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым новости региона Южного Кавказа начала года в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым вынесение приговора карабахским сепаратистам, в том числе Рубену Варданяну, налаживание отношений между гражданскими обществами Азербайджана и Армении, а также дипломатические усилия Азербайджана в поддержании стабильности на Ближнем Востоке.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
635 просмотров





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.