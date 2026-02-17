20 лет тюрьмы Варданяну. Рост доверия между Арменией и Азербайджаном. Кризис на Ближнем Востоке

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым новости региона Южного Кавказа начала года в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым вынесение приговора карабахским сепаратистам, в том числе Рубену Варданяну, налаживание отношений между гражданскими обществами Азербайджана и Армении, а также дипломатические усилия Азербайджана в поддержании стабильности на Ближнем Востоке.