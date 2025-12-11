Вестник Кавказа

Обновленный механизм ускорит прохождение товаров через границу Азербайджана

В Азербайджане разработан порядок признания зарубежных сертификатов соответствия техрегламентам. Это позволит ускорить и упростить ввоз импортных товаров.

Азербайджан намерен упростить признание иностранных сертификатов качества. Как заявил Эльнур Багиров, глава Госагентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, разработан соответствующий механизм, который позволит учитывать сертификаты соответствия требованиями технических регламентов, выданных за пределами страны.

Как отметил глава профильного ведомства, внедрение подобной практики положительно скажется на скорости перемещения товаров через границу и позволит завозить импортную продукцию на территорию Азербайджана на более выгодных условиях.

Разработанный Государственным агентством законопроект был представлен правительству Азербайджанской Республики для рассмотрения.

