Багаи: Ирану важно присутствие МАГАТЭ в переговорах с США

О полезности и важности участия главы Международного агентства по атомной энергии в ирано-американском переговорном процессе заявил представитель МИД Ирана.

Пресс-секретарь иранского министерства иностранных дел Эсмаил Багаи заявил о ключевой роли Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в достижении соглашений между Тегераном и Вашингтоном по ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

Багаи отметил важность присутствия генерального директора организации ООН, целями которой являются содействие гарантиям применения ядерных материалов в мирных целях, разработка нормы безопасности для АЭС, а также поддержка использования методов в медицине, сельском хозяйстве, промышленности и энергетике.

"В любом соглашении, которое будет заключено, агентство будет выступать в качестве международно признанного технического ведомства и нести определенную ответственность. Так и в прошлом соглашении роль МАГАТЭ была весьма очевидна в разных областях. В связи с этим присутствие Гросси на этих переговорах очень важно и полезно"

– Эсмаил Багаи