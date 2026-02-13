Багаи: Ирану важно присутствие МАГАТЭ в переговорах с США

Пресс-секретарь иранского министерства иностранных дел Эсмаил Багаи заявил о ключевой роли Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в достижении соглашений между Тегераном и Вашингтоном по ситуации вокруг ядерной программы Ирана.
Багаи отметил важность присутствия генерального директора организации ООН, целями которой являются содействие гарантиям применения ядерных материалов в мирных целях, разработка нормы безопасности для АЭС, а также поддержка использования методов в медицине, сельском хозяйстве, промышленности и энергетике.
"В любом соглашении, которое будет заключено, агентство будет выступать в качестве международно признанного технического ведомства и нести определенную ответственность. Так и в прошлом соглашении роль МАГАТЭ была весьма очевидна в разных областях. В связи с этим присутствие Гросси на этих переговорах очень важно и полезно"
– Эсмаил Багаи