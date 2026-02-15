Пожар на газонакопительной станции не прошел бесследно для Махачкалы

В столице Дагестана продолжается утечка газа на газонакопительной станции после пожара, вспыхнувшего здесь накануне вечером – участок оцеплен, а часть жителей из близлежащих домов эвакуированы.

Дагестанские спасатели пока так и не смогли полностью устранить утечку на газонакопительной станции в Дагестане, на которой произошел пожар, участок оцеплен, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"Наши экстренные службы отработали слаженно и оперативно. Возникший на месте происшествия пожар ликвидирован... Специалисты пока не смогли полностью устранить утечку из-за неисправностей - рассматривается вопрос перекачки газа в безопасную емкость"

- Сергей Меликов

Сейчас подразделения МВД оцепили опасный участок, в городе развернут штаб пожаротушения под руководством главы Махачкалы Джамбулата Салавова, делается все необходимое для защиты людей и объектов. - написал Меликов, передает РИА Новости.

В городском поселке Новый Хушет, где расположена станция, введен режим повышенной готовности, из зоны поражения была успешно проведена эвакуация населения – 25 человек, это жители близлежащих домов. Все они эвакуированы в пункт временного размещения на базе школы №6 и обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания – здесь есть комната матери и ребенка, зона для организации питания, а также необходимые бытовые помещения.